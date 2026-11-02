Samsung поставит в Galaxy Z Fold9 подэкранную камеру

Компания Samsung может вернуть подэкранную фронтальную камеру в свои складные смартфоны уже в следующем году. Компания использовала эту технологию на внутреннем дисплее своих складных устройств на протяжении четырёх поколений, начиная с Galaxy Z Fold3 в 2021 году и заканчивая Galaxy Z Fold6. Однако в прошлом году Galaxy Z Fold7 получил привычный вырез под фронтальную камеру, и в этом году Samsung сохранила такое решение в моделях Galaxy Z Fold8 Ultra и широкоформатном Galaxy Z Fold8.

Теперь, по данным инсайдеров, производитель планирует снова использовать подэкранную камеру. Источник утверждает, что Samsung представит устройство с такой технологией и серьёзными внутренними изменениями, но практически без изменений общей толщины и дизайна корпуса. Ранее в этом месяце тот же инсайдер сообщил, что компания уже разрабатывает Galaxy Z Fold9 — согласно предварительным планам, толщина устройства должна составить 3,9 мм в раскрытом состоянии и 7,9 мм в сложенном. По словам источника, Samsung позиционирует Fold9 как прямого конкурента iPhone Duo. Напомним, первый складной смартфон Apple получил подэкранную фронтальную камеру разрешением на внутреннем дисплее — поэтому возвращение аналогичной технологии в устройства Samsung вполне возможно. Впрочем, к этой информации стоит относиться с долей скепсиса, так как компания могла ещё не принять окончательное решение по поводу камеры. Размещение сенсора под дисплеем далеко не всегда даёт свои плоды.