Xiaomi 18 Pro показали на пресс-рендерах

Компания Xiaomi объявила, что официальный релиз флагманских смартфонов Xiaomi 18 Pro состоится в Китае уже 23 сентября. Также производитель опубликовал качественные изображения грядущих новинок, которые подтверждают дизайн тыльной панели с дополнительным экраном. Новинки также оснастят новой 2-нанометровой однокристальной системой, основной камерой Leica с двумя 200-Мп модулями, дисплеем нового поколения с технологией Super Pixel, новой системой подсветки M11 и рамками всего 0,99 мм, а также кремний-углеродными батареями нового поколения с содержанием кремния на 32% выше, чем у предыдущего поколения.