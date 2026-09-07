HUAWEI Pura X Max вышел в двух новых расцветках

Компания HUAWEI объявила о выходе двух новых расцветок для складного смартфона Pura X Max, который был выпущен в апреле этого года. Теперь бестселлер можно будет приобрести в голубой (Nice Blue) и бордовой расцветках (Bordeaux Red) по эквивалентной цене в 1790, 1935 и 2085 долларов за конфигурации с 12/512, 16/512 и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что Pura X Max имеет в своем оснащении 5,4-дюймовый внешний OLED-дисплей с разрешением 1848:1264 пикселя, адаптивной частотой обновления LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, 7,7-дюймовый внутренний экран с разрешением 2584:1828 точек и яркостью 3000 нит, фирменный процессор Kirin 9030 Pro, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (объектив с переменной диафрагмой f/1,4–f/4,0 и OIS), 50 Мп (перископический телеобъектив с оптической стабилизацией) и 12,5 Мп (сверхширик), две фронтальные камеры разрешением 8 Мп, корпус толщиной 11,2 мм и 5,2 мм в сложенном и разложенном состояниях соответственно, аккумулятор ёмкостью 5300 мАч, поддержку проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 50 Вт, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP58/IP59.

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