Характеристики Samsung Galaxy S25 FE слили в сеть

Вчера достаточно надёжные инсайдеры поделились информацией о том, что Samsung Galaxy S25 FE получит улучшенную фронтальную камеру, а вот основная тыльная камера останется на уровне 50 Мп — как и у предыдущей модели Galaxy S24 FE. Более того, появились новые подробности, но они непонравятся потенциальным покупателям устройства — стало известно, что телефото-модуль останется прежним, то есть всего на 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Для смартфона 2025 года это выглядит устаревшим решением, особенно с учётом его ценового сегмента. Тем не менее, Samsung, похоже, не планирует изменений в этом направлении. Хотя стоит отметить, что у Galaxy S25 FE хотя бы будет телеобъектив, в отличие от Galaxy S25 Edge, у которого этот модуль камеры банально отсутствует.

Также подтверждено, что ультраширокоугольная камера на 12 Мп останется без изменений, как и у предшественника. Таким образом, судя по текущим данным, единственное заметное обновление в системе камер Galaxy S25 FE — это фронталка. Что касается производительности, то здесь изменения минимальны — Exynos 2400 (полная версия) заменит урезанный Exynos 2400e, который был использован в Galaxy S24 FE. Это небольшой шаг вперёд и едва ли он существенно скажется на пользовательском опыте. В целом, Galaxy S25 FE на текущем этапе выглядит как крайне незначительное обновление серии. Возможно, Samsung припасла что-то ещё, чем сможет удивить на старте продаж, но пока изменений слишком мало, чтобы назвать модель интересной.
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