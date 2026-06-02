Характеристики Samsung Galaxy Z Fold8 слили в сеть

Инсайдер также подтвердил, что толщина Galaxy Z Fold8 в раскрытом состоянии составит всего 4,5 мм. Это заметно меньше, чем у Huawei Pura X Max с его 5,2 мм. Однако новинка всё же окажется немного толще Galaxy Z Fold7, который имеет толщину 4,2 мм в разложенном виде. Ещё согласно утечке смартфон получит аккумулятор ёмкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Основная камера будет использовать 50-мегапиксельный сенсор с нативной поддержкой режима съёмки в разрешении 24 Мп. Также ожидается внутренний складной дисплей диагональю 7,6 дюйма с соотношением сторон 4:3 и минимально заметной складкой по центру экрана. Если информация подтвердится, Galaxy Z Fold8 может стать одним из самых лёгких и тонких складных смартфонов в своём классе, но это лишь предположение инсайдера.