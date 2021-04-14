Характеристики и дизайн Moto G20 раскрыты перед запуском

Компания Motorola вот вот скоро представить официально смартфон Moto G20. Теперь же до его официального анонса в сеть утекли характеристики и дизайн смартфона.

Moto G20 будет оснащен 6,5-дюймовым IPS дисплеем с разрешением экрана 720 x 1200 (HD +), плотностью пикселей 269 PPI и частотой обновления 90 Гц. В листинге FCC говорится, что смартфон будет работать от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 10 Вт через порт USB Type-C.

Под капотом смартфона будет трудится 8-ядерный процессор UNISOC T700 (2xCortex-A75 + 6xCortex-A55 + Mali-G52 GPU) в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. На задней части корпуса имеется четыре датчика камеры, включая основной объектив на 48 Мп, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп, датчик глубины на 2 Мп и макрообъектив на 2 Мп. А для селфи съемок используется модуль на 13 Мп.

Другие функции Moto G20 включают емкостный датчик отпечатков пальцев и аудиоразъем 3,5 мм.
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