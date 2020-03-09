Характеристики умных часов Oppo Watch

Oppo Watch последовав примеру популярных брендов решила выйти на рынок умных часов. Компания представила свои часы Oppo Watch. На китайском рынке часы появятся 24 марта.

Часы имеют 1,91-дюймовый AMOLED-экран с плотностью пикселей 326 PPI. Конструкция представляет собой изогнутое 3D стекло и алюминиевую раму толщиной 4,5 мм. Задняя панель часов использует керамические трехмерные компоненты с датчиками контакта с кожей.

Ремешок выполнен из итальянской кожи. Часы используют двухчиповую систему Snapdragon и Apollo. Функция VOOC Flash Charging позволяет быстро зарядить устройство. Заявленная длительность работы без подзарядки 40 часов.

Дополнительные функции Oppo Watch: отслеживание сна, звонить и принимать звонки, многочисленные режимы тренировок.