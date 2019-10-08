HiCar готовят к релизу

Китайская компания Huawei официально представила свою новую автомобильную систему HiCar, которая позволит вам прямо со своего смартфона управлять автомобилем. Вы сможете открывать или закрывать двери, заводить автомобиль, прогревать его, проверять сигнализацию или отключать ее и так далее. Функций очень много и они позволяют работать с транспортом более комфортно. Можно, к примеру, легко и удобно запускать фильмы или музыку на приборной панели. Вопрос только в том, будут ли автомобили крупных компаний поддерживать систему HiCar, ведь это довольно небольшой проект по меркам рынка и если не будет распространения по миру, то никто заниматься развитием этого направления не будет. А если не будет развития, то зачем оно вообще нужно.