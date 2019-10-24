Hisense A5 с E-Ink дисплеем

Некоторое время назад производители смартфонов стали использовать технологию E-Ink в качестве второстепенного дисплея на мобильных устройствах. Однако вскоре оказалось, что это достаточно дорого, а большинству пользователей это просто не нужно. Пришлось от технологии отказаться и теперь на рынок выходит смартфон Hisense A5, который может похвастаться исключительно этим экраном. Он выполнен по технологии электронных чернил и позволяет существенно экономить заряд батареи, что крайне полезно для современного устройства. Вот только на таком экране только читать и писать удобно, тогда как смотреть фильмы, сериалы и прочие вещи не очень приятно. Я бы даже сказал невозможно. Вы бы купили себе такой смартфон за вменяемы деньги?