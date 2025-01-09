Hisense представила огромный телевизор 136MX

С другой стороны, хорошая новость в том, что производитель разрабатывает это направление, предоставляя пользователям всё больше технологий нового поколения. Соответственно, предыдущие поколения матриц, которые тоже на самом деле очень достойные, будут становиться доступнее. И через пару лет телевизоры диагональю 80 дюймов, которые совсем недавно тоже стоили на уровне иномарки, будут продаваться уже по вполне разумной стоимости. Так что в ближайшем будущем можно ожидать и телевизоров на базе MicroLED с более или менее доступной стоимостью, но пока что это очень дорогое удовольствие для тех, кто хочет получить самое лучшее из доступного. В этом плане новинка от Hisense выглядит действительно интересным решением флагманского уровня.