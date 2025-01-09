Hisense представила огромный телевизор 136MX

В этом году компания Hisense привезла на выставку CES 2025 сразу две новые модели умных телевизоров — 136-дюймовый 136MX с матрицей MicroLED и 116-дюймовый TriChroma с LED-матрицей. Интересный момент — новейший MicroLED-дисплей от компании Hisense способен демонстрировать ослепительную пиковую яркость в 10000 нит. Он поддерживает все современные технологии, включая Dolby Vision, Atmos и HDR 10 Plus, а также частоту 120 Гц для игровых сценариев, плюс имеется автоматический низкий уровень задержки и многое другое. Но в реальности это очередной потрясающий экран, который большинство пользователей никогда не увидят у себя дома, потому что стоимость такого телевизора соизмерима со стоимостью квартиры в регионах.

С другой стороны, хорошая новость в том, что производитель разрабатывает это направление, предоставляя пользователям всё больше технологий нового поколения. Соответственно, предыдущие поколения матриц, которые тоже на самом деле очень достойные, будут становиться доступнее. И через пару лет телевизоры диагональю 80 дюймов, которые совсем недавно тоже стоили на уровне иномарки, будут продаваться уже по вполне разумной стоимости. Так что в ближайшем будущем можно ожидать и телевизоров на базе MicroLED с более или менее доступной стоимостью, но пока что это очень дорогое удовольствие для тех, кто хочет получить самое лучшее из доступного. В этом плане новинка от Hisense выглядит действительно интересным решением флагманского уровня.