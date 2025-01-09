Hisense представила огромный телевизор 136MX

В этом году компания Hisense привезла на выставку CES 2025 сразу две новые модели умных телевизоров — 136-дюймовый 136MX с матрицей MicroLED и 116-дюймовый TriChroma с LED-матрицей. Интересный момент — новейший MicroLED-дисплей от компании Hisense способен демонстрировать ослепительную пиковую яркость в 10000 нит. Он поддерживает все современные технологии, включая Dolby Vision, Atmos и HDR 10 Plus, а также частоту 120 Гц для игровых сценариев, плюс имеется автоматический низкий уровень задержки и многое другое. Но в реальности это очередной потрясающий экран, который большинство пользователей никогда не увидят у себя дома, потому что стоимость такого телевизора соизмерима со стоимостью квартиры в регионах.

С другой стороны, хорошая новость в том, что производитель разрабатывает это направление, предоставляя пользователям всё больше технологий нового поколения. Соответственно, предыдущие поколения матриц, которые тоже на самом деле очень достойные, будут становиться доступнее. И через пару лет телевизоры диагональю 80 дюймов, которые совсем недавно тоже стоили на уровне иномарки, будут продаваться уже по вполне разумной стоимости. Так что в ближайшем будущем можно ожидать и телевизоров на базе MicroLED с более или менее доступной стоимостью, но пока что это очень дорогое удовольствие для тех, кто хочет получить самое лучшее из доступного. В этом плане новинка от Hisense выглядит действительно интересным решением флагманского уровня.
240-Гц монитор MSI MPG 321URXW QD-OLED оценен в 1100 долларо…
Компания MSI объявила цену представленного в прошлом месяце монитора MPG 321URXW QD-OLED, который получил…
Представлен 180-Гц монитор Philips Evnia 34M2C5501A …
Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 34M2C5501A, которая получила 34…
Представлен 280-Гц монитор BenQ Zowie XL2546X+…
Компания BenQ пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Zowie XL2546X+Ю которая оценена на дебютном…
Представлен 49-дюймовый монитор Philips 49B2U5300C…
Компания Philips объявила о выпуске монитора 49B2U5300C, который основан на изогнутой 49-дюймовой матрице…
Представлен 480-Гц монитор LG UltraGear OLED 27GX790A…
Компания LG представила геймерский монитор UltraGear OLED 27GX790A, который основан на 27-дюймовой OLED-п…
Redmi Projector 3 Pro оценен в 220 долларов …
Компания Xiaomi представила недорогой проектор Redmi Projector 3 Pro, который оценен на дебютном китайско…
Представлен компактный проектор Xiaomi Smart Projector L1 …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент домашних проекторов моделью Smart Projector L1, которая проецирует …
Представлен 160-Гц 4K-монитор AOC U27G40E…
Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AOC U27G40E, которая основана на 27-дюймо…
Игровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2PИгровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2P
Игровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7HИгровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7H
Игровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501QИгровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501Q
Игровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QAИгровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QA
Игровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511FИгровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511F
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor