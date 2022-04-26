Hisense выпустила первый в мире 120-дюймовый лазерный телевизор Laser TV 120L9-Pro

Hisense выпустила Laser TV 120L9-Pro, первый в мире 120-дюймовый лазерный телевизор. Как и в случае с другими лазерными телевизорами Hisense, правильнее говорить о лазерном проекторе и отражающем экране. Это не первый подобный продукт в ассортименте производителя, но первый с экраном такой диагонали. Hisense заявляет о 107-процентном охвате цветового пространства BT.2020, что эквивалентно 151-процентному охвату DCI-P3. Система также оснащена панорамной акустикой Manhattan.

Hisense 120L9-Pro изготовлен из черного североамериканского ореха, а позолота используется для идеального сочетания металла и дерева. Цена новинки составляет около 18 300 долларов. Также доступна 110-дюймовая модель с таким же названием, и она более чем вдвое дешевле — 7620 долларов.