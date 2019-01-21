HomTom выпустила бюджетный смартфон C8 с двойной камерой

Компания HomTom представила недорогой бюджетный смартфон C8 с 5,5-дюймовым экраном и аккумулятором 3000 мА.ч. Соотношение сторон аппарата составляет 18:9. В основе устройства лежит чипсет MediaTek MT6739 и 2 Гбайт ОЗУ. Тыльная камера представлена двумя оптическими блоками на 13 МП и 2 МП. В модели используется предпоследняя версия Android – 8.1 Oreo. Сообщается, что идентификация владельца реализована с помощью сканера отпечатков пальцев и функции распознавания лиц. Приобрести новинку можно за 85 долларов.