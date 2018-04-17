Honor 10 и ее функции

Компания Huawei опубликвала новые характеристики своей новинки. Honor 10 получит 5,84” дисплей с разрешением 2280 х 1080 точек (свидетельствует о наличии «брови»), восьмиядерный чипсет с частотой 2,36 ГГц (с уверенностью можно говорить, что это Kirin 970), 4 или 6 ГБ ОЗУ при 64 или 128 ГБ ПЗУ (в зависимости от версии), двойную 24+16-Мп основную камеру и 24-Мп модуль для селфи, аккумулятор на 3320 мАч и Android 8.1 Oreo с EMUI 8. Габариты смартфона – 149,6 х 71,2 х 7,7 мм.О стоимости пока не известно.