Honor 20 Lite за 290 евро

Некоторое время назад крупные компании из Китая радовали нас крутыми смартфонами за вполне смешные деньги. Но, прошло время и теперь компании уровня Huawei могут удивить уже не низкими ценами, а очень даже высокими. Некоторые смартфоны компании стоят даже дороже, чем некоторые конкуренты от китайских крупных компаний и новинка Honor 20 Lite является ярким примером того, что это реальность. За этот гаджет просят 290 евро, то есть около 350 долларов и это продукт весьма слабый, без мощного процессора и прочих приятных бонусов. Фактически, это смартфон начального уровня, у которого нет ничего удивительного, но стоит он почти как Samsung, например. Стоит ли отдавать за него свои деньги? Вероятно, да. Если вы фанат китайских брендов.