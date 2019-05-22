Honor 20 и Honor 20 Pro: флагманы с четырьмя камерами и процессором Kirin 980

Сегодня на презентации в Лондоне суббренд Huawei Honor представил свои новые флагманы — Honor 20 и Honor 20 Pro. Напомним, в линейке есть еще упрощенная версия Honor 20 Lite, но она уже дебютировала пару недель назад.

У обоих смартфонов экраны с круглым вырезом для 32-мегапиксельной (f/2.0) фронтальной камеры. Это 6,26-дюймовые IPS дисплеи (2340×1080 точек), занимающие 91,7% площади. То есть обе модели одинаковые по размерам.

Сканер отпечатка пальцев встроен в кнопку на боковой грани, срабатывает он за 0,3 секунды. У старшей версии четыре модуля основной камеры: сенсор Sony IMX586 на 48 Мп (f/1,4), 16 Мп (f/2,2, широкоугольный), 8 Мп (f/2,4, телефото) и 2 Мп (f/2,4, макро). Чувствительность ISO до 204800, есть трехкратный оптический, пятикратный гибридный и тридцатикратный цифровой зум, а таке ночной режим.

Специалисты DxOMark поставили этой камере 111 баллов. Столько же у OnePlus 7 Pro, у Huawei P30 Pro и Samsung Galaxy S10 5G на 1 балл больше.

У Honor 20 тоже четыре модуля: сенсор Sony IMX586 на 48 Мп (f/1,8), 16 Мп (f/2,2, широкоугольный), 2 Мп и 2 Мп (f/2,4, макро). Чувствительность ISO до 102400. Обе модели получили топовый фирменный процессор Kirin 980, до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ флэш-памяти. Также есть графеновая система охлаждения и поддержка технологии GPU Turbo 3.0. У Honor 20 аккумулятор емкостью 3750 мАч, у Honor 20 Pro — 4000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка SuperCharge 22,5W.€. Новинки получат прошивку Magic 2.1 на базе Android 9 Pie.

В Европе Honor 20 с 6/128 ГБ будет стоить 499 евро, Honor 20 Pro с 8/256 ГБ — 599 евро. Дату старта продаж пока не назвали.