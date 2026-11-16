Официально: Xiaomi 18 Pro получит батарею на 6000 мАч

Компания Xiaomi раскрыла подробности о глобальных версиях смартфонов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max, которые будут представлены уже завтра, 17 ноября. Итак, старшая модель получит кремний-углеродную батарею ёмкостью 7050 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок. Базовую модель оснастят аккумулятором на 6000 мАч, а также поддержкой зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт. Для сравнения, китайские версии имеют батареи ёмкостью 8500 мАч и 7000 мАч соответственно.

Предполагается, что глобальную версию Xiaomi 18 Pro также оснастят 2-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 с тактовой частотой до 5 ГГц и графическим адаптером Adreno 850, 6,4-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2436:1120 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, тройной тыльной камерой Leica с модулями на 200 Мп (датчик Light Hunter 960 оптического размера 1/1,28 дюйма), 200 Мп (75-мм перископический телеобъектив на сенсоре Samsung HP5 формата 1/1,56 дюйма) и 50 Мп (сверхширик), дополнительным дисплеем на тыльной панели для динамических уведомлений, а также защитой от пыли и воды по стандартам IP66, IP68 и IP69