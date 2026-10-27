OnePlus Ace 7 получит продвинутую систему охлаждения

Компания OnePlus раскрыла новую порцию подробностей о смартфоне Ace 7, который будет представлен уже 29 октября. Итак, аппарат получит активную систему охлаждения Dual-Path Glacier Air Cooling System, которая способна снизить температуру на 10 градусов во время долгих игровых сессий. Здесь используется противопылевая конструкция и вентилятор с пятилетней гарантией. Утверждается, что всем китайским пользователям могут бесплатно почистить вентилятор без ограничений.

Ранее было подтверждено наличие батареи Glacier ёмкостью 9000 мАч, поддержки 100-Вт быстрой проводной зарядки, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K. Что касается модели Ace 7 Pro, она сможет похвастаться 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и основной камерой с 200-Мп главным и перископическим модулями.