Широкий смартфон Huawei Pura X View остается хитом продаж

Напомним, что оцененный от 895 долларов Huawei Pura X View имеет в своем оснащении 6,39-дюймовый OLED-экран с соотношением сторон 16:9,5, разрешением 2232:1320 пикселей, толщиной рамок 1,05 мм и пиковой яркостью 6500 нит, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, корпус толщиной 6,68 мм и массой 201 грамм, фирменную ОС HarmonyOS 7 «из коробки», адаптированную к широкому дисплею, процессор HiSilicon Kirin 9030S, тройную тыльную камеру с главным модулем на 200 Мп и 50-Мп модулем с перископным телеобъективом, а также черный, белый, красный и серый цветовые варианты.