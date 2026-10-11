Широкий смартфон Huawei Pura X View остается хитом продаж

Мы уже писали о том, что необычный смартфон Huawei Pura X View показал отличный старт продаж на домашнем китайском рынке. Оказалось, что спустя месяц новинка не сбавляет обороты. По данным RDObservation, на данный момент реализовано почти полмиллиона устройств. Смартфон настолько популярен, что в Китае наблюдается его дефицит, а некоторые продавцы продают аппарат с наценкой до 150 долларов.

Напомним, что оцененный от 895 долларов Huawei Pura X View имеет в своем оснащении 6,39-дюймовый OLED-экран с соотношением сторон 16:9,5, разрешением 2232:1320 пикселей, толщиной рамок 1,05 мм и пиковой яркостью 6500 нит, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, корпус толщиной 6,68 мм и массой 201 грамм, фирменную ОС HarmonyOS 7 «из коробки», адаптированную к широкому дисплею, процессор HiSilicon Kirin 9030S, тройную тыльную камеру с главным модулем на 200 Мп и 50-Мп модулем с перископным телеобъективом, а также черный, белый, красный и серый цветовые варианты.
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