Honor 30 Lite с поддержкой 5G оценен в 240 долларов

Как и ожидалось, сегодня компания Huawei пополнила ассортимент доступных 5G-смартфонов моделью Honor 30 Lite, которая появится в продаже 8 июля по цене от 240 до 310 долларов. Новинку оснастили 6,5-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, каплевидным вырезом для 16 Мп фронтальной камеры, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 800 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и модемом 5G, 6 и 8 ГБ оперативной и 64 и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C, гибридным слотом для карт памяти, а также размерами 160:75,32:8,35 мм и массой 192 г.