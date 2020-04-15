Honor 30 Pro+ занял второе место в рейтинге камерофонов DxOMark

Лаборатория DxOMark протестировала основную камеру камерофона Honor 30 Pro+, который был представлен буквальной пару часов назад. Новинка набрала 136 баллов за фотовозможности, 104 балла за видео и 125 баллов в сумме, уступив всего три балла лидеру Huawei P40 Pro. По словам специалистов лаборатории, камера Honor 30 Pro+ не имеет заметных недостатков и показывает себя уверенно при любых сценариях работы.

Напомним, что Honor 30 Pro+ оснастили квадрокамерой с главным датчиком Sony IMX700 на 50 Мп, как в Huawei P40 Pro, 5-кратным оптическим, 10-кратным гибридным и 50-кратный цифровым зумом, 16 Мп сверхширокоугольной и 5 Мп телефото-модулями.