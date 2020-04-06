Honor 30 получит квадро-камеру с сенсором на 50 Мп

В сети опубликовали официальные пресс-рендеры смартфона Honor 30 .

Судя изображению, смартфон получит основную камеру с четырьмя модулями, где главный модуль Sony IMX700 с разрешением 50 мегапикселей. Один из остальных модулей это перископ, далее его дополняет модуль глубины и модуль для макро съемки. К сожалению, подробности и спецификации модулей пока что неизвестны.

Смартфон Honor 30 будет работать на фирменном флагманском процессоре Kirin 990 с поддержкой сети пятого поколения 5G. Смартфон должны представить 15 апреля в онлайн-презентации в Китае.