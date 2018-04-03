Honor 7A убил китайские мелкие компании

Несмотря на то, что китайские малоизвестные компании обычно привлекают внимание к себе за счет низкой стоимости, некоторые известные бренды умело это пресекают. Например, Huawei официально анонсировала смартфон Honor 7A, который будет продаваться за 126 долларов по всему миру. Естественно, данной компании доверяют намного больше, чем любому другому бренду из Китая, пусть это даже ультра-бюджетное решение будет. Однако, за свои деньги это лучший смартфон на рынке и аналитики уже сейчас говорят о том, что компания продает устройство по себестоимости, дабы привлечь потребителей. Это значит, что производитель создает устройство и продает его по стоимости комплектующих. Очень круто, что хоть кто-то на современном рынке умеет делать хорошо и недорого. Другие компании, правда, мыслят совершенно иначе.