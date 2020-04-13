Honor 8A оказался самым популярным смартфоном в России

2020-04-13, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor 8A; [81]
Компания «Связной» поделилась списком самых продаваемых смартфонов на российском рынке по итогам первого квартала года. Самой популярной моделью оказался Honor 8A, который оценен в 8000 рублей. В тройке оказались Samsung Galaxy A10 за 9000 рублей и Honor 10i за 13 000 рублей. Отмечается, что 27% от всех продаж пришлись на смартфоны стоимостью от 10000 до 15000 рублей.

Напомним, что Honor 8A характеризуется процессором MediaTek Helio P35, 6,09-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 3 ГБ оперативной и 32-64 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой на 8 Мп со светосильной оптикой F/2,0, 13 Мп основную камеру с оптикой F/1,8, слотом для двух SIM-карт и отдельным слотом для карт памяти microSD, модемом LTE, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 4.2, приемником GPS/ГЛОНАСС, аккумулятором на 3020 мАч и предустановленной ОС Android 9.0 Pie c интерфейсом EMUI 9.0.

Комментарии и отзывы Honor 8A
Лучший робот-пылесос. LG VR6670LVMPЛучший робот-пылесос. LG VR6670LVMP
Обзор Mixcder E10. Лучшие беспроводные наушники с ANC и aptX до 10 000Обзор Mixcder E10. Лучшие беспроводные наушники с ANC и aptX до 10 000
Обзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждениеОбзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждение
Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0
Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3
Lenovo возобновляет производство в Китае...
Lenovo возобновляет производство в КитаеНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что в провинции Ухань нашли коро...
Roccat Kain 202 AIMO...
Roccat Kain 202 AIMOИгровая мышь Roccat Kain 202 AIMO предлагает классический дизайн для правой руки. Мышь беспроводная, подк...
Контейнерные АЗС от производителя...
Контейнерные АЗС от производителяКомпания "ПЕТРОМЕТАЛ" специализируется на производстве контейнерных АЗС, мини АЗС и топливных модулей ...
Смартфон iPhone SE 2 засветился на видео...
Смартфон iPhone SE 2 засветился на видеоВ сети появилось видео, на котором, как утверждается, изображен компактный смартфон iPhone 9 или iPhone S...
Вышел карманный принтер Canon Selphy Squ...
Вышел карманный принтер Canon Selphy SquПортативные принтеры в последнее время стали пользоваться повышенным спросом, так как у многих пользовате...
Игровой ПК Steiger Dynamics Forge получи...
Игровой ПК Steiger Dynamics Forge получиКомпания Steiger Dynamics пополнила ассортимент игровых ПК моделью Forge, главной особенностью которой ст...
Фантастическая игра Hellpoint выйдет 16 ...
Фантастическая игра Hellpoint выйдет 16 Hellpoint - Action RPG в жутком фантастическом сеттинге. Исследуйте Ирид Ново, заброшенную космическую ст...
Американская компания Adesso представил...
Американская компания Adesso представилAdesso - американская компания по производству периферийных устройств, представила игровую мышь с эргоном...
Модная модель от HTC Wildfire E ...
Модная модель от HTC Wildfire E Компания HTC выпустила компактный смартфон бюджетного варианта под названием HTC Wildfire E.Гаджет получи...
Обзор Patriot Viper V570 RGB (PV570LUXWK...
Обзор Patriot Viper V570 RGB (PV570LUXWKСегодня мы детально изучим игровую мышку Patriot Viper V570 RGB, ориентированную на любителей игр жанров ...
Honor Play 9A с большим аккумулятором...
Honor Play 9A с большим аккумулятором30 марта китайская компания Huawei представит новый среднебюджетный смартфон Honor Play 9A. ...
Беспроводные наушники Sennheiser второго...
Беспроводные наушники Sennheiser второгоСпустя полтора года Sennheiser решила выпустить свои следующие беспроводные наушники Momentum True Wirele...
Обзор CamShel DVR 240. Видеорегистратор с двумя камерамиОбзор CamShel DVR 240. Видеорегистратор с двумя камерами
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy S20. Лучший компактный флагман Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy S20. Лучший компактный флагман
Обзор Corsair 110R Black (CC-9011183-WW). Недорогой корпус с закаленным стекломОбзор Corsair 110R Black (CC-9011183-WW). Недорогой корпус с закаленным стеклом
Обзор Beats Solo Pro. Беспроводные наушники с шумоподавлением или большие AirPods ProОбзор Beats Solo Pro. Беспроводные наушники с шумоподавлением или большие AirPods Pro
Обзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешкаОбзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешка
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor