Honor 8A оказался самым популярным смартфоном в России

Компания «Связной» поделилась списком самых продаваемых смартфонов на российском рынке по итогам первого квартала года. Самой популярной моделью оказался Honor 8A, который оценен в 8000 рублей. В тройке оказались Samsung Galaxy A10 за 9000 рублей и Honor 10i за 13 000 рублей. Отмечается, что 27% от всех продаж пришлись на смартфоны стоимостью от 10000 до 15000 рублей.

Напомним, что Honor 8A характеризуется процессором MediaTek Helio P35, 6,09-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 3 ГБ оперативной и 32-64 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой на 8 Мп со светосильной оптикой F/2,0, 13 Мп основную камеру с оптикой F/1,8, слотом для двух SIM-карт и отдельным слотом для карт памяти microSD, модемом LTE, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 4.2, приемником GPS/ГЛОНАСС, аккумулятором на 3020 мАч и предустановленной ОС Android 9.0 Pie c интерфейсом EMUI 9.0.