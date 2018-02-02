Honor 9 Lite в России с 8 февраля

Появилась достаточно интересная новость - уже 8 февраля можно будет приобрести смартфон Honor 9 Lite от компании Huawei в России. Стоимость смартфона составляет 14990 рублей, это весьма привлекательно, если учитывать характеристики продукта и его возможности. Мне больше всего в устройстве нравится дизайн - плавные переходы, приятные линии, интересные мелкие детали и глянцевое покрытие. Да, такой тип дизайна не сильно практичен в повседневной жизни и без чехла этот смартфон потеряет всю красоту буквально через три месяца, но это не так важно. Главное - вы получите массу положительных эмоций и радости от использования новинки, да и стоимость вполне приятная, за такие деньги можно спокойно брать продукт и играть в игры, общаться, смотреть сериалы и так далее. Обязательно присмотритесь к этому варианту.