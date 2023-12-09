Honor 90 GT показали на рендере

В сети появилось первое изображение смартфона Honor 90 GT, который еще не был представлен официально. Отметим фиолетовую расцветку корпуса с золотистыми вставками и вертикально ориентированный блок основной камеры с тремя модулями. По данным авторитетного информатора Digital Chat Station, Honor 90 GT оснастят 24 ГБ оперативной памяти, оптической стабилизацией в главном модуле тыльной камеры и поддержкой 100-Вт проводной зарядки.

Напомним, что выпущенный ранее Honor 90 оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц и рекордной частотой регулировки ШИМ 3840 Гц, основной 200-Мп камерой, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, модемом для сотовых сетей пятого поколения, поддержкой 66-Вт проводной зарядки, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, корпусом толщиной 7,8 мм и массой 183 грамма.