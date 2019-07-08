Honor Band 5 умеет контролировать уровень кислорода и усталость

Прошлогодний Honor Band 4 является одним из самых популярных недорогих фитнес-трекеров. Похоже, что компания превратит следующий продукт в мощное топовое устройство. По словам генерального директора Honor, фитнес-группа будет иметь функции, обычно предназначенные для топовых устройств, в том числе отслеживание уровня кислорода в крови и монитор усталости.

Новые функции выглядят как наиболее интересная часть фитнес-трекера следующего поколения, тем более что изображение тизера, включенное в пост Weibo, демонстрирует гаджет удивительно похожий на Honor Band 4. Также ожидается увидеть водонепроницаемый корпус, отслеживание сердечного ритма в течение всего дня и NFC для бесконтактных платежей. Honor Band 4 был анонсирован в сентябре 2018 года, так что было бы целесообразно увидеть обновленный продукт компании в ближайшие месяцы.