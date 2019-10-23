Honor Band 5i поставляется со встроенным зарядным коннектором USB-A

2019-10-23, Автор - Anna; Продукт - Honor Band 5i ; [108]
Honor представила умный браслет для отслеживания активности и показателей жизнедеятельности организма пользователя - Band 5i. Это немного более дешевая альтернатива Honor Band 5 с почти неизменным дизайном, за исключением встроенного зарядного коннектора USB-A в силиконовом ремешке. Это означает, что вам не нужен специальный зарядный адаптер или кабель, поскольку вы можете просто подключить Band 5i к любому обычному порту USB-A.

Honor Band 5i имеет цветной 0,96-дюймовый дисплей разрешением 160 × 80 пикселей, который может отображать до 30 символов. Новинка поддерживает режимы измерения частоты сердечных сокращений, датчика SpO2 для определения уровня кислорода в крови, а также имеет водонепроницаемость до 50 метров. Срок службы батареи оценивается в 7-9 дней.

Для подключения используется Bluetooth 4.2, но NFC отсутствует. Band 5i может синхронизироваться с любым устройством Android 4.4 и iOS 9.0 и выше. Гаджет доступен в кораллово-розовом, оливково-зеленом и черном цвете за $ 22.

Комментарии и отзывы Honor Band 5i
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