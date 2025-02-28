Honor GT Pro получит аккумулятор на 6000 мАч

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне Honor GT Pro, главной особенностью которого должен стать флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. По данным источника, аппарат оснастят батареей ёмкостью минимум 6000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, 6.78-дюймовым дисплеем с разрешением 1.5K, основной камерой на базе крупного 50-Мп датчика, подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков и пластиковой рамкой корпуса. Официальный релиз Honor GT Pro может состояться во втором квартале этого года. Напомним, что обычный Honor GT получил однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятор на 5400 мАч, 100-Вт зарядку и сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (Sony IMX906 и оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик).

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