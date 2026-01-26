Honor Magic 8 Pro Air обошел iPhone Air по продажам

Компания HONOR объявила, что смартфон Magic 8 RSR Porsche Design показал рекордную выручку за всю историю серии Porsche Design. Вероятно, имеется в виду первый день продаж. Другая новинка, Magic 8 Pro Air, превзошла конкурента iPhone Air по продажам за первый день.

Напомним, что оцененный от 720 долларов HONOR Magic 8 Pro Air оснащается корпусом толщиной 6,1 мм и массой 155 граммов, кремний-углеродной батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, флагманской однокристальной системой MediaTek Dimensity 9500, 6,31-дюймовым экраном с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 6000 кд/кв.м и частотой ШИМ 4320 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор оптического формата 1/1,3 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископический телеобъектив с 3,2-кратным зумом), селфи-камерой разрешением 50 Мп, а также защитой от пыли и воды соответствии со стандартом IP69.