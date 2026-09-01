Honor Magic 9 получит камеру с 3-осевой стабилизацией изображения

Arri и Honor в скором времени продемонстрируют результаты партнерства — это принесёт бренду узнаваемость и заметно улучшит качество съёмки. Остаётся лишь оценить, насколько такая стратегия оправдает себя для компании, которая раньше работала под эгидой Huawei. С помощью модели Robot Phone Honor сделала смелый — хотя для многих, возможно, не слишком востребованный — шаг в сегмент премиальных камерофонов, тем более что этот аппарат с необычной карданной стабилизацией обошёлся покупателям довольно дорого.

Основная проверка начнётся уже в текущем месяце, когда выйдут смартфоны линейки Magic 9. Ожидается, что они позаимствуют значительную часть наработок Robot Phone, включая функции, созданные совместно с Arri, а также получат полностью обновлённый модуль камеры. Пока не ясно, когда серия Honor Magic 9 доберётся до глобального рынка, например до Европы, однако в Китае её запуск, судя по всему, состоится почти одновременно с выходом Xiaomi 18 Pro. Премьера этих устройств, как ожидается, произойдёт вскоре после анонса процессора Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, который запланирован на 22 сентября.

На платформе Weibo известный инсайдер Digital Chat Station в очередной раз поделился подробностями о характеристиках камеры будущей новинки и упомянул об одной дополнительной опции. Согласно опубликованным данным, как минимум старшая версия серии Magic 9 получит квадратный фронтальный модуль, напоминающий решение Apple Center Stage в iPhone 17. Это даст владельцам возможность снимать селфи и видео как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации без необходимости разворачивать телефон на 90 градусов.
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