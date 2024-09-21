Honor Magic V3 будет стоить 200 тысяч рублей

Отечественное издание iXBT.com раскрыло российскую цену на складной смартфон Honor Magic V3, который недавно появился в глобальной продаже по цене в 2 тысячи евро. В России новинка выйдет 29 октября по цене в 200 тысяч рублей за версию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что Magic V3 оснащается корпусом из аэрокосмического углеволокна, водонепроницаемостью до 2,5 м, аккумулятором ёмкостью 5150 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, поддержкой спутниковой связи, двумя 20-Мп селфи-камерами, тройной основной камерой с модулями разрешением 50-Мп, 40 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телефото), 6,43-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 2376:1060 точек, яркостью 1800 кд/кв.м и частотой регулировки ШИМ 4320 Гц, 7,92-дюймовым внутренним OLED-экраном с разрешением 2344:2156 точек, частотой обновления 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 3840 Гц.