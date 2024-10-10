Honor Magic V3 получит функцию Circle to Search

В январе текущего года компания Samsung официально запустила функцию Circle to Search от Google на устройствах серии Galaxy S24, а затем Google добавила её и на свои смартфоны серии Pixel. Спустя несколько месяцев эта функция наконец начинает выходить за рамки устройств от компаний Google и Samsung, что является отличной новостью для многих фанатов современных технологий. Всё дело в том, что сегодня компания Honor объявила, что запускает Circle to Search на складном смартфоне Magic V3 и устройствах серии 200. Здесь стоит напомнить, что функция Circle to Search позволяет искать информацию о любом объекте, который вы обведёте на своём экране, и в определённых ситуациях это сильно упрощает жизнь.

И процесс развёртывания новой функции уже начался, но для использования этой функции на устройствах Honor необходимо установить обновление программного обеспечения — без этого никак. Но, с другой стороны, это прекрасная новость в том плане, что теперь функции на базе искусственного интеллекта не будут принадлежать только двум компаниям, которые ранее использовали их для того, чтобы привлечь внимание аудитории и иметь преимущество в плане продаж по сравнению с конкурентами. Чем больше смартфонов получат передовую функцию, тем больше пользователей смогут каждый день наслаждаться функцией на базе искусственного интеллекта. Когда-то в аналогичном формате появилась банальная поисковая строка, а теперь эту технологию существенно прокачали.
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