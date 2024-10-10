Honor Magic V3 получит функцию Circle to Search

И процесс развёртывания новой функции уже начался, но для использования этой функции на устройствах Honor необходимо установить обновление программного обеспечения — без этого никак. Но, с другой стороны, это прекрасная новость в том плане, что теперь функции на базе искусственного интеллекта не будут принадлежать только двум компаниям, которые ранее использовали их для того, чтобы привлечь внимание аудитории и иметь преимущество в плане продаж по сравнению с конкурентами. Чем больше смартфонов получат передовую функцию, тем больше пользователей смогут каждый день наслаждаться функцией на базе искусственного интеллекта. Когда-то в аналогичном формате появилась банальная поисковая строка, а теперь эту технологию существенно прокачали.