Honor Magic V4 получит продвинутую перископную камеру

Инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о неназванном китайском складном смартфоне, который получит необычную конфигурацию основной камеры. Дело в том, главный модуль в ней будет основан на 50-Мп датчике оптического размера 1/1,5 дюйма, а перископный модуль получит 200 Мп сенсор еще большего размера 1/1,4 дюйма. То есть, второстепенный, казалось бы, модуль будет лучше главного. Предполагается, что речь идет о модели Honor Magic V4, официальная презентация которого ожидается летом.

Смартфону также приписывают наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 8-дюймового гибкого дисплея с разрешением 2K, 6,45-дюймового внешнего экрана с частотой обновления от 1 до 120 Гц, дактилоскопического сенсора в кнопке питания, поддержки беспроводной зарядки, защиты от воды согласно степени IPX8, поддержки спутниковой связи и корпуса толщиной менее 9 мм.