Honor Magic6 Pro получит 100-Вт зарядку

Сетевые источники поделились новыми подробностями о флагманских смартфонах серии Honor Magic6, которая еще не была представлена официально. По данным китайского регулятора 3C, старшая модель получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, а вот базовой модели достанется лишь 66-Вт зарядка. Honor Magic6 Pro и Honor Magic6 Pro Porsche Design оснастят поддержкой спутниковой связи, основной камерой на базе топового 50-Мп сенсора OmniVision OV50K оптического формата 1 дюйм и защитой от воды в соответствии со степенью IP68. Базовая модель спутниковую связь поддерживать не будет. Напомним, что несколько дней назад был представлен смартфон Honor Magic6 Lite с аккумулятором ёмкостью 5300 мАч и 6,78-дюймовым AMOLED-экраном.