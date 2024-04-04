Honor Magic6 тоже получит поддержку 5.5G

На самом деле данная технология всё ещё основана на 5G и спецификация якобы новой технологии ещё не была окончательно утверждена — ожидается, что это произойдёт в этом году. Но производители смартфонов активно рекламируют данную новинку, чтобы привлечь внимание к своим гаджетам. На самом деле все флагманские смартфоны будут поддерживать 5.5G, если они уже поддерживали 5G, потому что протокол связи и аппаратное обеспечение у них идентичные. Но у 5.5G, если верить информации инсайдеров, скорость будет заметно выше — можно будет передавать до 10 Гбит/сек. Правда, какой оператор связи предоставит такую скорость передачи информации — большой вопрос, ведь в этом случае нужно будет обеспечивать безумную пропускную способность. Но информация всё равно интересная.