Honor Magic6 тоже получит поддержку 5.5G

В настоящее время в Китае новым трендом является сотовая связь нового поколения под названием 5.5G — компании Oppo, Xiaomi и Vivo уже официально заявили о поддержке этой технологии в своих флагманских устройств, пообещав пользователям запредельную скорость передачи данных и прочие бонусы. Кроме того, компания Honor тоже официально заявила, что когда сети 5.5G будут запущены, серия смартфонов Magic6 тоже будет поддерживать 5.5G после программного апдейта. При этом хотелось бы отметить, что сотовая связь 5.5G — всего лишь маркетинговый термин, который операторы мобильной связи будут использовать, чтобы привлечь внимание пользователей, которые не сильно разбираются в технологиях.

На самом деле данная технология всё ещё основана на 5G и спецификация якобы новой технологии ещё не была окончательно утверждена — ожидается, что это произойдёт в этом году. Но производители смартфонов активно рекламируют данную новинку, чтобы привлечь внимание к своим гаджетам. На самом деле все флагманские смартфоны будут поддерживать 5.5G, если они уже поддерживали 5G, потому что протокол связи и аппаратное обеспечение у них идентичные. Но у 5.5G, если верить информации инсайдеров, скорость будет заметно выше — можно будет передавать до 10 Гбит/сек. Правда, какой оператор связи предоставит такую скорость передачи информации — большой вопрос, ведь в этом случае нужно будет обеспечивать безумную пропускную способность. Но информация всё равно интересная.
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