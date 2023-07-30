Honor MagicBook X Pro 2023 Ryzen Edition готов к выходу

Компания Honor раскрыла дату выходу ноутбука MagicBook X Pro 2023 Ryzen Edition, который уже можно предзаказать на китайской площадке JD. Полноценный релиз устройства состоится уже 8 августа. Пока известно, что Honor MagicBook X Pro 2023 Ryzen Edition получит 14- и 16-дюймовые экраны с разрешением 1200p и соотношением сторон 16:10, 8-ядерный 16-поточный процессор AMD Ryzen R7 7840HS с тактовой частотой от 3,8 ГГц до 5,1 ГГц и производительным графическим адаптером AMD Radeon 780M, оперативную память формата LPDDR5x, интерфейсы HDMI, USB-A и USB-4, а также 3,5-мм гнездо для наушников. Цена версии с вышеуказанным чипом составит 700 долларов.