Honor MagicBook X14 2023 вышел в России

Компания Honor выпустила в России ноутбуки MagicBook X 14 и MagicBook X 16 2023 года, которые оценены от 67 и от 69 тысяч рублей соответственно. Напомним, что меньшая модель характеризуется 8 или 16 ГБ оперативной LPDDR4X, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, процессорами тринадцатого поколения Intel Core вплоть до 12-ядерного чипа i5-12450H, алюминиевым корпусом массой 1,4 кг, толщиной 16,5 мм, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей и соотношением сторон 16:10, аккумулятором ёмкостью 60 Втч со временем автономной работы до 8 часов, а также поддержкой Wi-Fi6 и Bluetooth 5.1.

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