Honor MagicWatch 2 Limited Edition с уникальным дизайном

Дочерняя компания Huawei решила выпустила новые умные часы MagicWatch 2 Limited Edition. Они получили множество ярких вариантов исполнения.

До сих пор в приложении Huawei Health было ограниченное количество циферблатов, но начиная с февраля 2020 года, для загрузки будет доступно 85 совершенно новых дизайнов. Honor выбрала их из более чем 1400 заявок в конкурсе Honor Global Watch Face Design.

Новинка будет доступна в двух размерах - 46 мм и 42 мм. Компания утверждает, что 46-миллиметровая модель разработана «с автогоночной панелью для часов, вызывающей спортивный, смелый и авантюрный взгляд». 42-миллиметровый вариант «разработан с учетом моды и гладкой эстетикой». Есть также три разных ремня на выбор, включая резину, кожу и металл. Цена и доступность пока не уточняется.