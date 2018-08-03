Honor Note 10 мощный смартфон

Компания Honor выпустила новинку бюджетного варианта. Имеются модули WiFi, GPS, NFC, Bluetooth 4.2 LE, сдвоенная тыльная камера (16 + 24 Мп) с фазовым автофокусом и технологией ИИ, 13-мегапиксельная селфи-камера, порт USB Type-C, аккумулятор на 5000 мА/ч (быстрая зарядка), сканер отпечатков пальцев, пара динамиков, обеспечивающих качественный звук Dolby Atmos. Новинка работает на базе Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2 и обладает габаритами 177 х 85 х 7,65 мм. Вес составляет 230 грамм.Разрешение 6,95-дюймового экрана AMOLED – 2220 х 1080 точек (115 % охват спектра NTSC, поддержка HDR 10, технология ИИ, повышающая качество картинки на 20 %).Система жидкостного охлаждения THE NINE обеспечивает улучшенную на 41 % теплоотдачу и снижение температуры CPU на 10 градусов. Стоимость смартфона составит 30000 тысяч рублей.