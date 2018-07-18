Honor Note 10 получит громадный дисплей

В последнее время диагональ смартфонов неуклонно растет — буквально два года назад мы удивлялись диагонали в 5,7 дюймов, а сейчас смартфоны меньше шести дюймов практически никто и не выпускает. Теперь вот появилась информация о том, что новый смартфон Honor Note 10 получил громадную диагональ в 6,9 дюймов. Это очень круто, ведь при наличии минимальных рамок по всем краям вы получаете шикарный простор для игр в довольно удобном и компактном корпусе. На фотографиях видно, что продукт получил прямо гигантский дисплей — на нем удобно играть, смотреть фильмы, сериалы, читать книги. Пока что это лишь фото из сети, которое не говорит ни о чем, но если компания действительно покажет такой продукт, то у вас будут все шансы купить действительно крутой девайс. Ждем анонса в самое ближайшее время.