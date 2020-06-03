Honor Play 4 будет измерять температуру

Компания Huawei придумала довольно интересную фишку для своего нового смартфона Honor Play 4. Дело в том, что устройство будет определять температуру тела человека благодаря специальным функциям и датчикам. Достаточно поднести устройство ко лбу пользователя, чтобы телефон отсканировал температуру и представил ее на дисплее смартфона. Это куда удобнее, чем использовать тот же ртутный термометр, ведь он требует около десяти минут для проведения замера, что не очень удобно в различных ситуациях, когда температуру нужно узнать быстро. Правда, пока что не совсем известно настолько смартфон будет точно считывать температуру, ведь все же в данном случае точность куда важнее скорости. Будем ждать официальных тестов и тогда поговорим.