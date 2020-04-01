Honor Play 9A бюджетный смартфон с процессором MediaTek Helio P35

Китайская компания Honor представила бюджетный смартфон Honor Play 9A.

Ноника получила 6.3 дюймовый LCD дисплей каплевидным вырезом для 8 мегапиксельной фронтальной камеры с разрешением экрана HD+.

Основная камера получила два модуля в прямоугольном блоке: 13 Мп главный датчик (f/1.8) и 2-мегапиксельный датчик глубины.

За производительность смартфона будет отвечать восьмиядерный процессор MediaTek Helio P35 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 10 Вт.

Также смартфон оснастили: сканером отпечатков пальцев на задней стороне корпуса, 3,5 мм разъемом для наушников, Bluetooth 5.0. Смартфон будет работать на операционной системе Android 10 с фирменным интерфейсом Magic UI 3.0.1.

Смартфон Honor Play 9A будет продаваться за 125 долларов с модификации 4/64 ГБ и за 170 долларов с версией 4/128 ГБ.