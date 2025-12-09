Honor Robot Phone собираются отправить в продажу

Когда появился самый первый тизер, Honor Robot Phone действительно выглядел эффектно, но тогда возник вполне закономерный вопрос — увидим ли мы когда-нибудь рабочий прототип этого устройства. И оказалось, что прототипы у Honor есть, хотя полноценный показ компания приберегла для выставки MWC 2026, которая пройдёт в марте. Более того, источник SmartPikachu на Weibo утверждает, что Honor Robot Phone запустят в массовое производство в первой половине следующего года. Пока не ясно, планирует ли компания мировой релиз или ограничится китайским рынком, но желание довести этот необычный аппарат до реального выпуска у неё точно есть. Преимущество данного смартфона в том, что его, например, можно засунуть в нагрудный карман и вести влог или закрепить на велосипеде или машине и отправиться в путешествие.

Кроме того, новое устройство получит модель ИИ для распознавания эмоций. И поскольку «голова» камеры может поворачиваться и «осматриваться», устройство создаёт ощущение куда более «киношного» искусственного интеллекта, чем обычный чат-бот вроде ChatGPT. Практичность решения вызывает вопросы — конструкция намного сложнее старых выдвижных камер, но такие эксперименты явно освежают рынок, который на самом деле не получал интересных инновационных решений уже достаточно давно. Буквально с тех пор, как производители напрочь отказались от использования смартфонов с выдвижными камерами. Но, возможно, Honor задаст новый тренд на рынке.