Официально: HUAWEI MatePad 11.5 2026 готов к выходу

Компания HUAWEI объявила, что уже 22 декабря в Китае будет представлен планшет MatePad 11.5 (2026). Производитель подтвердил наличие конфигураций с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ, а также варианта Soft Light Edition с версиями 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ памяти, серой, синей, серебристой и фиолетовой расцветок, а также батареи ёмкостью 10100 мАч.

Напомним, что недавно был представлен планшет Huawei MatePad 11.5 S 2026, который имеет в своем оснащении 11,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 2800:1840 пикселей и кадровой частотой 144 Гц, 12 ГБ ОЗУ, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, фирменный процессор Kirin, 13-Мп камеру, АКБ ёмкостью 8800 мАч, четыре динамика и поддержку стилуса.
