Премиальный смартфон Vertu Agent Q засветился на рендерах

В сеть утекли рекламные материалы люксового смартфона Vertu Agent Q, который будет представлен в Лондоне уже 16 октября. Итак, новинку оснастят 26 встроенными ИИ-агентами, рубиновой кнопкой для вызова консьержа, натуральной кожей (будут варианты из крокодильей кожи и дерева), дисплеем с сапфировым стеклом, тройной основной камерой с перископным модулем, панелью динамика из керамики, титановой рамой, а также раскрывающимися элементами на задней панели, которые были вдохновлены кречетами. Технические характеристики устройства пока не раскрываются.