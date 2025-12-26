Глобальную версию Xiaomi 17 Ultra выпустят в 2026 году

Компания Xiaomi официально объявила, что глобальный релиз флагманского смартфона Xiaomi 17 Ultra состоится в следующем году. Напомним, что вчера новинка была представлена в Китае. Цена базовой версии составляет эквивалент 995 долларов.

Смартфон оснащается 3-нанометровым топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой 4,6 ГГц и графикой Adreno 840, 6,9-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2608:1200 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, яркостью от 1 до 3500 нит, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (дюймовый сенсор Light Hunter 1050L с объективом Leica Summilux, OIS и фазовым автофокусом QPD), 200 Мп (телеобъектив Leica с 3,2–4,3 оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камера разрешением 50 Мп, АКБ ёмкостью 6800 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт, поддержкой спутниковой связи, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, а также подэкранным 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.
В сеть утекли характеристики флагмана Vivo X300…
В сеть утёк слайд презентации флагманских смартфонов серии Vivo X300, который раскрывает их технические х…
В Nubia Z80 Ultra вернут продвинутый ультраширик…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о флагманском камерофоне Nubia …
Продажи серии iPhone 17 бьют все рекорды…
Компания Apple продолжает находиться на подъёме после запуска серии iPhone 17, которая получила преимущес…
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 представят уже 26 ноября…
Qualcomm собирается представить Snapdragon 8 Gen 5 уже 26 ноября, и хотя этот процессор создаётся по той …
Глобальную версию Nubia Z80 Ultra оценили в 650 евро …
Компания Nubia представила глобальную версию флагманском смартфона Nubia Z80 Ultra, который оценен в 650,…
Honor WIN получит аккумулятор ёмкостью 10000 мАч…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщил, чем будут отличаться смартфоны Honor WIN и WIN RT. Ит…
Смартфон Moto X70 Air Pro готов к выходу …
Компания Lenovo объявила, что уже в скором времени в Китае будет представлен смартфон Moto X70 Air Pro. Т…
Apple хочет выпускать чипы для iPhone в Индии…
Сборка и упаковка процессоров для iPhone в ближайшем будущем могут быть налажены в Индии — информация об …
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor