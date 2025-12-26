Глобальную версию Xiaomi 17 Ultra выпустят в 2026 году

Компания Xiaomi официально объявила, что глобальный релиз флагманского смартфона Xiaomi 17 Ultra состоится в следующем году. Напомним, что вчера новинка была представлена в Китае. Цена базовой версии составляет эквивалент 995 долларов.

Смартфон оснащается 3-нанометровым топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой 4,6 ГГц и графикой Adreno 840, 6,9-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2608:1200 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, яркостью от 1 до 3500 нит, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (дюймовый сенсор Light Hunter 1050L с объективом Leica Summilux, OIS и фазовым автофокусом QPD), 200 Мп (телеобъектив Leica с 3,2–4,3 оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камера разрешением 50 Мп, АКБ ёмкостью 6800 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт, поддержкой спутниковой связи, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, а также подэкранным 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.