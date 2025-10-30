Nothing представила доступный смартфон Phone 3(a) Lite

После того, как флагманский Nothing Phone 3 отказался от фирменной подсветки Glyph Lights в пользу точечно-матричного дисплея, новая модель Phone 3(a) Lite возвращает эту особенность — но лишь частично, так как в бюджетной версии остался только один световой элемент. В Nothing Phone 3(a) Lite используется один небольшой круглый светодиод в правом нижнем углу, который, как утверждает компания, вдохновлён классическими индикаторами уведомлений. Несмотря на простоту, он поддерживает большинство функций системы Glyph Light — можно перевернуть смартфон экраном вниз, чтобы получать только световые уведомления, настроить индивидуальные световые сигналы для отдельных контактов или использовать подсветку в качестве визуального таймера при съёмке фото.

В остальном дизайн устройства выполнен в фирменном стиле Nothing — с полупрозрачной задней панелью, доступной в чёрном или белом цвете, и одним красным акцентом. Камеры расположены асимметрично, что, возможно, не понравится всем, кто критиковал дизайн Phone 3, хотя на фоне предшественника эта модель выглядит более аккуратно. Аппаратная начинка построена на базе процессора MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G, 8 ГБ оперативной памяти и накопителе на 128 или 256 ГБ, при этом предусмотрен слот microSD с поддержкой карт до 2 ТБ. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч обеспечивает хорошую автономность, но проводная зарядка мощностью 33 Вт не слишком быстрая по современным меркам. А OLED-дисплей диагональю 6,77 дюйма работает с частотой обновления 120 Гц.