Nothing представила доступный смартфон Phone 3(a) Lite

После того, как флагманский Nothing Phone 3 отказался от фирменной подсветки Glyph Lights в пользу точечно-матричного дисплея, новая модель Phone 3(a) Lite возвращает эту особенность — но лишь частично, так как в бюджетной версии остался только один световой элемент. В Nothing Phone 3(a) Lite используется один небольшой круглый светодиод в правом нижнем углу, который, как утверждает компания, вдохновлён классическими индикаторами уведомлений. Несмотря на простоту, он поддерживает большинство функций системы Glyph Light — можно перевернуть смартфон экраном вниз, чтобы получать только световые уведомления, настроить индивидуальные световые сигналы для отдельных контактов или использовать подсветку в качестве визуального таймера при съёмке фото.

В остальном дизайн устройства выполнен в фирменном стиле Nothing — с полупрозрачной задней панелью, доступной в чёрном или белом цвете, и одним красным акцентом. Камеры расположены асимметрично, что, возможно, не понравится всем, кто критиковал дизайн Phone 3, хотя на фоне предшественника эта модель выглядит более аккуратно. Аппаратная начинка построена на базе процессора MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G, 8 ГБ оперативной памяти и накопителе на 128 или 256 ГБ, при этом предусмотрен слот microSD с поддержкой карт до 2 ТБ. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч обеспечивает хорошую автономность, но проводная зарядка мощностью 33 Вт не слишком быстрая по современным меркам. А OLED-дисплей диагональю 6,77 дюйма работает с частотой обновления 120 Гц.
OnePlus 15 уже протестировали в играх…
Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 официально представлен — вскоре на рынке появится целая волна Android-…
Red Magic 11 Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования игрового смартфона Red …
Смартфон Vivo T4R 5G оценили в 220 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью T4R 5G, которая основана на 4-нанометровой однокри…
Официально: Meizu 22 получит аккумулятор 5510 мАч,…
Компания Meizu раскрыла некоторые подробности о смартфоне Meizu 22, который будет представлен уже 15 сент…
iPhone 17 Pro поставил рекорд производительности…
Первые результаты Geekbench 6 для процессора A19 Pro вызвали разочарование у тех, кто рассчитывал на апгр…
Опубликованы первые примеры фото с iQOO 15…
Компания iQOO опубликовала первые примеры фотографий, сделанных на основную камеру еще не представленного…
TSMC готовит до 100 тысяч пластин 2 нм в 2026 году…
Ожидается, что процессоры TSMC на 2-нм технологическом узле вызовут огромный спрос в отрасли, даже превыш…
Смартфон Vivo T4 Pro засветился в сети …
В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Vivo T4 Pro, который еще не был предс…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor