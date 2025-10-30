Rode выпустила новый приёмник микрофона со встроенным дисплеем

В ноябре прошлого года компания Rode представила систему микрофонов Wireless Micro, в которую входили два миниатюрных петличных микрофона и небольшой приёмник, подключаемый к разъёму зарядки смартфона. Позднее производитель бесплатно разослал пользователям обновлённый приёмник, который позволил подключать те же микрофоны к цифровым камерам. Теперь Rode выпускает ещё одну версию этого приёмника — с OLED-экраном, но на этот раз за неё придётся заплатить. OLED-экран диагональю 1,1 дюйма отображает уровень заряда аккумулятора, силу сигнала и состояние подключённых устройств. При этом новая версия приёмника для камер теперь продаётся в составе комплекта Wireless Micro Camera Kit, включающего два петличных микрофона Wireless Micro и дополнительный приёмник для подключения к мобильным устройствам через порты USB Type-C или Lightning.

Стоимость набора составляет 149 долларов — столько же стоила первоначальная версия Wireless Micro при запуске в ноябре прошлого года. Как и оригинальная версия, новый приёмник устанавливается на камеру через крепление «холодный башмак» и передаёт звук с двух беспроводных микрофонов через кабель USB Type-C или 3,5-мм аудиоразъём. Время автономной работы приёмника достигает семи часов, а экономия энергии обеспечивается тем, что он включается только при подключении к камере. Кроме того, при использовании зарядного кейса из комплекта Wireless Micro Camera Kit общее время работы можно увеличить до 21 часа вдали от источника питания.
