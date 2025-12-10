Американская версия Samsung Galaxy S26 Ultra получит Snapdragon 8 Elite Gen 5

В базе данных американского регулятора FCC обнаружилось упоминание двух версий флагманского смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. Обе варианта основаны на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Это подтверждает слухи о том, что американская и все глобальные версии устройства будет основаны именно на процессоре Qualcomm. Предполагается, что лишь на южнокорейском рынке будут продаваться Samsung Galaxy S26 на фирменной платформе Exynos 2600.

Ранее стало известно, что базовый Samsung Galaxy S25 получит основную камеру, как в Galaxy S24. Последний при этом оснащается той же конфигурацией камер, что и Galaxy S23. То есть, Samsung уже три поколения подряд будет продавать смартфон с одной и той же основной камерой. Сделано это якобы для сохранения конкурентной цены.
