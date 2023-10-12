Honor Watch 4 Pro оценены в 220 долларов

Компания Honor представила умные часы Honor Watch 4 Pro, которые оценены в 220 или 245 долларов в зависимости от расцветки. Новинка характеризуется однокристальной системой Unisoc W117, операционной системой MagicOS 7.2, 64 МБ оперативной памяти, 4 ГБ встроенной флеш-памяти – 4 ГБ, модулем NFC для бесконтактной оплаты, поддержкой eSIM, 1,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 464:464 пикселя, корпусом с размерами 46,4:46,4:11, 44 мм, массой 50 граммов, батареей ёмкостью 480 мАч, поддержкой беспроводной 4,5-Вт зарядки, временем автономной работы до 10 дней, новым восьмиканальным оптическим датчиком для точного измерения частоты сердечных сокращений и уровня насыщения крови кислородом, а также мониторингом уровня стресса и качества сна.

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